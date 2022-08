Haneffe retrouve son coach, Frédéric Carton

Maintenant, pour cette rencontre, il faudra composer avec les absences et blessures. " Rihon, Mathilde Wera, Watrin et Humblet ne seront pas là. il faudra jouer avec ce paramètre mais on ne va pas tenter de s’économiser ou de se préserver. Il y aura de l’intensité et on espère être préservés par les fautes. Il est clair qu’après le match contre Fleurus, on a un coup à jouer mais on prend cette rencontre comme un match de préparation pour continuer à avancer."

Maintenant, avec l’annonce d’absences longue durée, le club est à la recherche d’une joueuse supplémentaire afin d’étoffer encore le noyau. " On a clairement du potentiel et de l’ambition. Les filles ont du vécu basket plein les mains et si la sauce prend, on espère faire parler de nous cette saison qui débutera plus tard pour nous puisque le premier duel de la saison a été reporté. Nous sommes donc en préparation lente pour laisser revenir tout le monde et permettre à tout le monde de trouver sa place et un rôle dans ce groupe", annonce Carton.