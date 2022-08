Et le coach faimois d’insister sur une réaction de ses joueurs. " C’est sur mon équipe que je me concentre pour l’instant. L’adversaire m’importe peu, insiste le mentor des Verts.Il faut qu’on arrive à montrer en match ce qu’on parvient à faire à l’entraînement. J’espère simplement que la performance soit autre que samedi. Et si c’est le cas, les résultats vont suivre." Elsaute est prévenu!

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul assisté de Dylan Henrot et Jean-Philippe Martin.

FAIMES: Même que samedi passé. Houart, M.Renson, R.Vinchent, Petitpre, Duvivier, Genette, Hauteclair, Venner, B.Renson, Marino, Diomande, Mailleux, Kosso, Grommen, Jacques. Simon (épaule) est blessé.