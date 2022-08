Devalet: «Ferrières a la pression»

Deuxième journée et déjà un rendez-vous primordial pour Ferrières qui a perdu deux points la semaine dernière face à Templiers, ce qui n’était pas vraiment prévu au programme. Les Condrusiens, qui se sont encore renforcés cette semaine avec l’arrivée de Soumahoro, devront toutefois compter avec leur adversaire, Burdinne, qui a lui aussi partagé en ouverture du championnat et qui est plutôt serein à l’approche de ce duel."Pour la bonne raison que Ferrières a plus à perdre que nous, entame Sébastien Devalet.En effet, en tant que candidat au titre, la bande à Caserini ne peut se permettre de galvauder une nouvelle fois des points. Le favori de la rencontre c’est lui et c’est sur lui que la pression sera la plus forte."Andy Saccio, un des hommes en forme du côté de Ferrières, rétorque."L’objectif du club est effectivement limpide, c’est la montée en P1. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint le projet ferrusien. Mais on sait que ce ne sera pas facile car d’autres formations ont un noyau pour briguer la première place tandis que chacun de nos adversaires vendra chèrement sa peau contre nous. Cela s’est déjà vérifié lors de la réception de Templiers."