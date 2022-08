Car même si Strée part naturellement favori, cette rencontre pourrait se montrer plutôt indécise. En effet, les deux équipes ont bien commencé leur championnat, ce qui leur permet d’aborder ce derby dans la même configuration. Attention tout de même: cette victoire arrachée à la 92edu côté de Wasseiges par les troupes de Franck Walo a donné un sérieux coup de boost à l’équipe et avec les nombreux talents qu’elle possède, cela pourrait se révéler diablement dangereux pour les autres. " Après, ça reste mon job de remettre les pieds sur terre aux gars, sourit le T1 stratois.Mais c’est vrai que nous sommes à domicile et que l’on jouera la gagne. Notre dernière défaite à la maison date de 2020 et les joueurs savent que je veux garder cela intact le plus longtemps possible en P3. Le match ne sera pas nécessairement fermé, nous avons les joueurs pour faire la différence. Un premier derby, ça fait plaisir et je crois que nous sommes capables de le remporter."

En face, les ouailles de Sébastien Baucamp respirent. Après une préparation plus compliquée, leur remontée contre Warnant B, synonyme de trois points, prouve que l’équipe progresse de semaines en semaines. De quoi titiller son frère condrusien? Sébastien Baucamp y croit de son côté! " Nous sommes en tout cas prêts. Je suis content de la réaction des gars dimanche dernier qui prouvent que nous avons du caractère. Après, je m’attends à un match fermé car tous les joueurs se connaissent pratiquement. Pour moi, le premier qui marquera remportera le match. Ça sera en tout cas dans la bonne ambiance et j’espère qu’on ira tous boire un verre ensemble après le match, quoi qu’il arrive."

Et alors qu’aucune des deux équipes n’avait officiellement dit qu’elle était candidate au Top 5, un éventuel 6/6 pourrait déjà les lancer parfaitement dans la saison.

Arbitre: Roland Dumont.

STREE: Piette, Pasquiers, A. Carlozzi, Guilmet, Mertens, Jusufi, R. Carlozzi, Benzatkit, Feyenklahsen, Izzi, Hotton, S. Niedt, Della Torre, F. Niedt, Grégoire. Palluotto est blessé.

FRAITURE SPORTS : Lupo, Andrien, Deprez, Kerff, Goyen, Fastré, Dehalleux, Graulus, Franco, Colson, Marchal, Bolly, Makongo, Larondelle, Da Silva, Legrand.