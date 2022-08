«Reprendre du plaisir et du temps de jeu»

Après avoir bourlingué du côté de Faimes, Wanze/Bas-Oha, Ouffet-Warzée et Burdinne, Maxime Thirion a décidé de rentrer au bercail. « La saison passée, j’étais à Burdinne en P2 avec mon groupe d’amis, pointe-t-il. « J’ai été souvent repris en première. Mais je voulais plus de temps de jeu. Cependant, ce fut un dilemme. Car revenir à Warnant B était aussi descendre d’une division. Mais l’essentiel était évidemment de fouler la pelouse le plus souvent possible en reprenant du plaisir. Je connais le groupe villersois avec son ambiance. J’y ai aussi beaucoup d’amis. De plus, nous allons évoluer toute la saison à Huy où j’habite plus précisément. J’espère aussi retrouver rapidement le chemin du but pour bien aider l’équipe. » A.G.