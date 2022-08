Jehay B se méfie de Wasseiges B, la bête blessée

Il est vrai que les Jehaytois, qui ont gardé le même noyau, font figure d’outsider dans cette P4A."Je ressens une autre dynamique", poursuit le T1.Mais je me méfie des équipes comme Wasseiges B. On ne me dit que du bien du groupe de Jonathan Huens."

Les Wasseigeois sont dos au mur après leur revers contre Vaux-Borset."On se doit de réagir,note Jonathan Huens.Je ne veux plus qu’on baisse les bras. Nous avons eu une belle discussion cette semaine à l’entraînement qui a déjà porté ses fruits."Qu’à cela ne tienne, le coach refuse de mettre la pression sur ses joueurs. "Si on perd dimanche, il ne faudra surtout pas tirer sur la sonnette d’alarme. Ce que je veux, c’est que mes joueurs affichent une bonne mentalité."

Certes mais une victoire, qui plus est face à un outsider de la série, lancerait le championnat des Hesbignons.De leur côté, les Jehaytois ont l’occasion de réaliser le sans-faute. "Vu notre calendrier, on peut espérer bien figurer dans cette première tranche", note Sébastien Pacolet. Après Wasseiges B, les Jehaytois affronteront Lensois B, Marchin B et Couthuin B. Autant dire qu’un quinze sur quinze est largement jouable."On ne devra pas s’emballer et jouer notre football", prévient Sébastien Pacolet conscient qu’il peut réaliser une belle opération ce dimanche en fin de journée.

Arbitre: Jérôme Tutélaire.

JEHAY B:Fauchet, Yurtsever, Cornet, Lambert, Eymael, Petitpre, Paquet, Tihon, Leduc, R. Nardese, Lehaut, Praillet, Limet.

D. Nardese, Rolland et Pire sont absents, alors que Pacolet est très incertain.

WASSEIGES B:x