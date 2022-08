Haneffe enfin de retour à la maison

Mais il y aura un grand moment pour lequel tout le club s’est activé. Ainsi, à 19h, c’est donc un magnifique match de gala que les Haneffois ont réussi à mettre en place avec la venue de la Division 1 du RSW Liège Basket. Les troupes de Lionel Bosco, avec les régionaux Depuydt et Duperroy, recevront la D2 de Neufchâteau, fraîchement auréolée d’un titre au détriment de Comblain. Une rencontre qui attirera, on l’espère, la grande foule alors que l’entrée sera complètement gratuite.

Dans la foulée de ce match de gala, ce sont donc les hommes de R2 qui monteront sur le terrain pour lancer véritablement leur saison. Car, si le groupe de Renaud Leclercqs a perdu le match d’ouverture de la phase de poule de cette Coupe AWBB la semaine dernière, pas question de rater cette première à domicile. " La semaine dernière, nous n’étions nulle part et c’est normal puisque nous n’avions travaillé que physiquement. J’ai laissé le groupe en pression sur tout le terrain et se mettre dans le rouge volontairement, sans chercher à gagner le match par tous les moyens. Désormais, on s’est attelés à réaliser un développement tactique et je compte bien en récolter les fruits."

En plus d’un mode préparation obligatoire à ce moment de la saison, Haneffe visera la victoire lors de la venue de la P1 de Colfontaine. " C’est très important d’avancer et de montrer des belles choses. Je ne parle pas du résultat final mais de la mentalité. Il faut que le groupe comprenne que le basket est un sport collectif et que cette saison, chacun aura un rôle, tant en attaque qu’en défense.Il reste à ce que tout le monde admette et comprenne son rôle propre pour que tout se mette aussi en action. Pour l’heure, chaque joueur doit se concentrer sur les rebonds et le contrôle de ses duels."

Dimanche, les troupes de Renaud Leclercqs remettront déjà le couvert avec une deuxième rencontre dans leur salle avec la réception de la P1 de Fraire. Un week-end full basket on vous disait.