Football D3B ACFF: Willy Bamona quitte Huy pour Herstal

Au vu des transferts effectués, on se doutait bien que les choix de Manu Papalino allaient être compliqués et faire grincer des dents. Et cela s’est confirmé puisque Willy Bamona, qui n’avait pas disputé les deux rencontres de Coupe de Belgique puisque son transfert n’avait pas encore été acté, a décidé de quitter les Hutois avec effet immédiat. Et le petit frère de Leslie a directement trouvé un nouveau port d’attache puisqu’il rejoint Herstal, où il sera chargé de faire oublier Moussa Diallo, parti du côté de Stockay.