Ex-joueur de Dessel, Erivelton, qui sera absent avec Fize, l’assure: «Oui, on peut le faire»

Ce temps-là est loin mais « Eri » va le remonter l’espace d’un match face à ses anciennes couleurs. Couleurs qu’il a aussi portées en jeunes deux saisons en U12 et U13 avant de tomber gravement malade. " Honnêtement, autant en jeunes, j’ai vécu de beaux moments là-bas, autant en équipe première, ce fut une saison, pardonnez-moi, l’expression, merdique pour moi,avoue le cousin de Junior Edmilson. J’étais arrivé à la demande du coach Bart Willemsen pour signer un contrat pro de deux saisons. J’ai disputé une bonne préparation et marqué pas mal de buts. Mais quand le coach a été viré, on m’a vite mis de côté.Je n’ai d’ailleurs plus joué de match à partir de la mi-saison. Il faut dire que j’avais alors pour concurrents des Stijn Huysegems et Kevin Vandenbergh, deux ex-Diables, excusez du peu. C’est dommage car avant de signer là, j’avais eu des contacts avec Alost ou encore l’Union St-Gilloise. C’était une saison à oublier au plus vite pour moi. Je n’en veux pas à Dessel, hein, c’est le foot, mais, du coup, ce match ne sera pas particulier pour moi sur le plan affectif. J’ai quand même vécu des bons moments là-bas comme la fois où on a reçu la grosse équipe de l’Antwerp qui avait amené bien plus de supporters que Dessel. On avait l’impression de jouer à l’extérieur(rires). »

Erivelton ne retrouvera malheureusement pas ses anciennes couleurs dimanche sur le terrain. Victime d’une commotion, le Belgo-Brésilien de 26 ans ne sera pas assez remis. Il assistera donc au match en spectateur. " De mon époque, il ne reste plus qu’un joueur: Jari Breugelmans, narre Erivelton. Il y est depuis longtemps et est un fameux joueur passé par le PSV. J’irai évidemment le saluer. Sur le plan sportif, je pense que Fize a une chance, une vraie chance. On a déjà vu des matchs de coupe où le petit sortait le grand. Peut-être qu’ils vont aussi nous sous-estimer. Et c’est dans ce genre de match que l’envie est une clé, voire la clé… De toute façon, les choses sont claires pour moi: je serai supporter de Fize à 100%… »