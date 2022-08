Commencer par rendre les honneurs n’est pas monnaie courante. Mais ce groupe et son entraîneur ont su se remobiliser pour glaner les points nécessaires au sauvetage. " Notre départ fut très compliqué dans des conditions d’entraînement dantesques à Fumal", souligne Alain Fays, le coach. " Lorsque nous avons pu rejoindre Engis, le moral des troupes a retrouvé des couleurs. Nous avons terminé à la dixième place. Nous avons même été en lutte pour décrocher la troisième tranche." De bon augure donc. Il suffit maintenant de rattraper la vague du succès pour voguer vers d’autres victoires. " Plus facile à dire qu’à faire, poursuit le mentor qui affiche une fidélité de huit saisons à la tête de la phalange verte.Toutes les équipes se sont renforcées et les formations qui sont montées ne sont pas en reste. Autant dire que la lutte risque d’être acharnée. Honnêtement, je n’ai pas de budget. Je dois composer avec des garçons qui ont une bonne mentalité et avec d’autres qui ont une revanche à prendre. C’est pour cette raison que le premier objectif sera de se sauver le plus rapidement possible. À l’heure actuelle, nous sommes loin de notre condition. Certains éléments viennent seulement de rentrer de vacances. Les joueurs jouent pour le plaisir. Après les deux années de Covid, c’est normal qu’ils en profitent. Toutefois pouvoir évoluer la saison sur le synthétique du stade Legrand à Huy sera merveilleux. Une aubaine, incontestablement. Cela dit, certains éléments n’avaient jamais évolué à Warnant."

Unique, c’est un fait. Mais tout le mérite leur revient de vaillamment défendre les couleurs "d’un club fantôme".