P4B - Anthony Maka, la révélation marchinoise : "Il est phénoménal"

Dimanche dernier, sur la pelouse de Modave, le joueur 22 ans a été étincelant. Une fois de plus. Rarement mis en difficulté, l’ancien élément de Waremme et Verlaine est dans la forme de sa vie et cela se voit clairement dans le jeu."Généralement, lors des reprises, je ne suis pas au top. Pour la première fois, je me sens très bien dès le début de saison. Pourquoi? Simplement parce qu’on a dû enchainer plusieurs matchs rapidement, avoue-t-il.Je reçois davantage de responsabilités au cœur de la défense et cela me convient à merveille. Je ne suis pas le plus âgé mais, si je veux encore progresser, je dois m’imposer."

Pas étonnant que la bande à Antoine Thomas n’a concédé que très peu d’occasions."Pour l’instant, tout semble tourner chez nous. La série me paraît plus relevée que l’année passée mais, cette fois, on doit monter", confie le Marchinois, qui a goûté à la P2 il y a trois ans.Mais cela m’a un peu refroidi. À un moment donné, je n’avais plus envie d’aller au football. J’ai donc décidé de revenir dans mon premier club et cela a porté ses fruits puisque je prends mon pied tout le temps."

Ses prestations devraient ainsi permettre à Marchin d’être plus régulier défensivement. On se souvient que l’année dernière, les Marchinois alternaient le chaud et le froid dans ce domaine.

Marchin… sur la pelouse de Solières?

Alors que les Marchinois espéraient pouvoir jouir de leurs nouvelles installations dès cette semaine pour leur deuxième match de championnat face à Seraing Athlétique, les récents épisodes caniculaires ont changé la donne."Ce serait trop risqué de jouer maintenant sur notre nouveau terrain, explique Alain Delizée, qui pourrait donc se tourner vers Solières. Jean-Marc Fortin est un ami et m’a proposé son aide. On pourrait, en effet, aller disputer une ou l’autre rencontre chez nos voisins soliérois."