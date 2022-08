Et pour débriefer l’événement phare de l’année 2022 en natation, qui de mieux qu’André Henveaux? Le coach crisnéen montre un réel enthousiasme pour les trois athlètes, Alisée Pisane (Waremme), Ambre Franquinet et Lucas Henveaux (Crisnée).

" Pour Alisée, ce qu’il s’est passé ici est génial. Atteindre la finale du 1500m nage libre avec un premier record de Belgique, c’est extraordinaire. On peut juste trouver dommage qu’elle n’ait pas été capable de répéter sa performance en finale mais quand on voit les efforts faits durant la demi-finale, ça peut se comprendre. Dans tous les cas, elle s’affirme comme l’une des meilleures nageuses européennes et est dans les rails pour accéder aux Jeux Olympiques de Paris en 2024."

Du stress pour Franquinet

Autre athlète à faire ses débuts dans un championnat de ce niveau: Ambre Franquinet est probablement celle qui a un goût de trop peu. À seulement 18 ans, le stress l’a probablement rongée. " C’est vrai que ça a été une année un peu difficile pour Ambre avec ses études en plus. Elle a énormément de talent, un bon physique et le potentiel pour réaliser de grandes choses. Avec ses études supérieures, j’espère que les championnats d’Europe vécus ici ne seront pas un one-shoot pour elle."

Un Top 15 pour Henveaux

Enfin, André Henveaux n’a pas eu de mal à parler de son fils, Lucas, auteur d’une 15e place à Rome. Dans une catégorie super relevée, le jeune Crisnéen a réalisé quelque chose d’unique. " Je ne sais pas si on se rend compte que Lucas a arrêté plusieurs années. Il revient, devient champion de Belgique et accroche une demi-finale ici. Il rentre dans le clan des très bons nageurs et croyez-moi, il sera à Paris en 2024."

Et avec le potentiel de ses trois nageurs, la compétition aux cinq anneaux semble en effet s’ouvrir à Crisnée et Waremme pour 2024. Et si les deux clubs atteignent cet objectif, ils rejoindront une tout autre dimension dans le pays.