Les joies et peines du Couthinois Guillaume Daix

Guillaume Daix y était au repos forcé. Le membre de Sprint 2000 Charleroi (au contraire de sa sœur, qui est restée chez Géo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette) est à l’arrêt actuellement. Il est lourdement tombé sur une étape du Tour de l’Ain et souffre d’une luxation de l’épaule. " Il y a aussi une fissure au niveau d’un os de l’épaule: je ne sais pas encore pour combien de temps je vais être sans compétition", explique-t-il."Je dois repasser une radio le 24 août. On verra ensuite. En attendant, j’essaie de quand même un peu rouler, mais je ne peux pas forcer."

Après s’être classé douzième de la première étape, c’est sur la seconde journée qu’il a malheureusement gouté au bitume."J’avais bien monté le Col de Portes et j’ai basculé au sommet dans les premiers", explique-t-il. " J’ai décidé de prendre des risques dans la descente pour reprendre encore quelques places, assurer le Top 10 sur cette étape. Mais j’ai mal abordé une trajectoire et j’ai chuté."

Il décide néanmoins de repartir le lendemain, sur l’étape reine, avec deux cols à gravir."Il y a eu un gros tempo d’une équipe suisse et je me suis retrouvé à l’avant dans un groupe de treize hommes", poursuit Guillaume Daix."Plusieurs coureurs ont dû lâcher prise. Nous n’étions plus que huit. Trois coureurs ont attaqué et je n’ai pas su les suivre."

Mais il se montre le plus costaud des gars en poursuite et va chercher la quatrième place dans la dernière étape."C’était vraiment génial, je m’y suis fait plaisir", termine-t-il."Nous avons aussi bien roulé en équipe malgré plusieurs chutes, dont celle de Harry Van de Perre, qui a dû abandonner. Nous terminons septième au classement final, sur un total de trente équipes."

Il espère maintenant rapidement se remettre et obtenir le feu vert des médecins pour reprendre la compétition.