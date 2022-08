Le nom du futur club? «Moi, je rêve de l’Union Hutoise»

Pour les détails, il faudra donc encore un peu patienter. " Mais, a priori, les jeunes évolueront au Legrand alors que les équipes seniors exploiteront, elles, le superbe site de Solières, commente Collignon. Je refuse de laisser un des deux sites à l’abandon. Il en va aussi de l’utilisation des deniers publics. Le site de la Croix Rouge, d’ailleurs, ne l’est pas. Il sera utilisé pour autre chose autour du hall omnisports même si, pour l’instant, rien n’est défini."

Rien n’est défini non plus sur les modalités pratiques même si le fils de Robert à son avis sur la question. Notamment concernant le nom du futur club. " Bah, moi, je rêve d’une future Union Hutoise, dit-il.Ce serait un beau retour aux sources et un chouette clin d’œil à l’histoire, je trouve. Car c’est de ça dont il s’agit: l’union de forces de deux clubs qui s’apprécient. Concernant le matricule, encore une fois je ne suis pas dans les clubs, mais je pense que celui de Huy, le 76, s’imposerait pour cette fusion. S’agissant, enfin, des couleurs, deux thèses sont possibles: soit on repart sur du jaune et noir, les couleurs historiques, soit on reprend les couleurs de la ville(NDLR: bleu, jaune et rouge).Mais, là encore, c’est aux clubs à décider, pas à moi…"