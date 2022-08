Grâce à une victoire 3-0 contre l’Estonie, Martin Perin et Elias Thys qualifiés pour l’Euro 2023

Désormais habitués des Red Dragons, Elias Thys et Martin Perin se sont qualifiés pour l’Euro 2023. En lice dans un groupe qualificatif initialement prévu en Ukraine puis délocalisé à Israël suite aux conflits géopolitiques, les Red Dragons se sont assurés la première place du groupe C après leur victoire en 85 minutes contre l’Estonie sur le score de 3 sets à 0 (25-17, 25-22 et 25-22).