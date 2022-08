Chez les Sang & Marine, le Hannutois n’aura disputé que 18 rencontres de championnat en trois saisons. Trop peu, évidemment, pour le jeune joueur barré par l’inévitable Jonathan D’Ostilio.

Alors, quand Stockay est venu aux nouvelles, il n’a pas hésité bien longtemps. "Je sentais qu’il était temps pour moi de partir. Après trois saisons, j’étais conscient que je ne pouvais plus rien apporter au club. Je n’aurai d’ailleurs pas reçu davantage ma chance cette année,confie Quentin Ronvaux.Je ne regrette rien car Liège est un superbe club. Mais je dois penser à moi et, à 22 ans, je dois avoir plus de temps de jeu."

Le Hannutois débarque donc à Stockay le couteau entre les dents."Ce n’est pas un pas en arrière,dit-il.Le club dans lequel j’arrive se professionnalise et le projet présenté par Marc Grosjean est ultra ambitieux. Je n’ai pas l’impression d’être dans un club de D2. À Liège, je n’ai jamais eu l’occasion de montrer de quoi j’étais capable, je compte bien le faire un échelon en dessous. Et ainsi prouver à tout le monde que j’ai le niveau pour être pro."

Une mentalité qui devrait plaire à Manu Valoir et son staff. " Je sais que rien n’est acquis car j’ai évidemment besoin de rythme, précise le back gauche. J’arrive dans une équipe où plusieurs joueurs sont des amis comme Lucas Alfieri que j’ai connu à Liège. Franchement, tout est réuni pour que je me relance à Stockay."

À Quentin Ronvaux de le prouver sur le terrain. La balle est désormais dans son camp.