Les Sucriers déjà décimés?

Nul ne pouvait rater à l’échauffement le bras sous bandage de Quentin Van Huffel, joueur bas-ohatois."Durant la préparation contre Clavier, j’ai été touché à la main droite", dit-il. Et ce match n’a pas amélioré sa situation. Désormais, ce sont ses deux mains qui sont touchées. Lors d’un contact avec son homologue orétois, l’ancien ailier soliérois, se voit projeter en dehors du terrain devant des spectateurs locaux quelque peu surpris. " C’est un duel tout ce qu’il y a de plus normal, souligne l’intéressé.Mais il est vrai que je suis passé à quelques centimètres d’une pilasse qui aurait pu me propulser à l’hôpital avant le coup de sifflet final."