Kevin Musick: «Très fier de ce que Julien a réalisé»

Le garçon (25 ans), qui a tout de même été deuxième gardien à Tilleur en D2 et en D3, est bien conscient d'avoir fait le job."J'ai sorti deux arrêts importants à des moments-clés. Ça fait plaisir de participer de la sorte au succès de son équipe mais rien n'est acquis pour autant. Je vais devoir continuer à travailler durement et à bien intégrer les précieux conseils que Kevin Musick me donne."

Celui qui, au départ, partait sur le même pied que Nicolas Presti et Kevin Wanson semble avoir marqué des points dans la perspective d'une installation à long terme dans la cage momalloise. Ce d'autant plus que Kevin Wanson est parti vers d'autres cieux."Mais le club a recruté Dimitri Dequinze pour le remplacer, précise le gardien qui ne voit pas cette arrivée d'un mauvais œil.Parce que Dimitri est un gars expérimenté qui va aussi m'aider à grandir."Et la conclusion sur cette situation pour Kevin Musick."Dequinze arrive dans la même logique d'une saine concurrence entre les trois gardiens et c'est moi qui, chaque semaine, choisirai le meilleur d'entre eux. C'est ma mission."