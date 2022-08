Fize veut faire mieux que l’an passé

Quatre jours après les autres, la faute à la Coupe de Belgique, Fize fait sa rentrée des classes ce jeudi. Avec, comme la saison passée, un déplacement à Aubel. La saison dernière, les Fizois avaient ramené une bonne unité de leur déplacement en terre aubeloise. Cette fois, vu la confiance engrangée en Coupe, les Villersois viseront un peu plus. " Oui, on est bien dans nos baskets en ce début de saison, confirme Olivier Parmentier.Mais je l’ai demandé clairement à mes joueurs: jusqu’à 22h ce jeudi, on ferme la parenthèse coupe et on se concentre sur le championnat. Réellement, c’est maintenant que ça commence. Et on ne peut pas passer à côté de nos débuts. Ce qu’on veut? Bah, aller chercher quelque chose là-bas. Un point ou plus. On jouera clairement pour gagner et rien d’autre. On respecte notre adversaire mais je ne veux pas qu’on parte avec l’idée de se dire qu’une unité serait déjà bien. Mais je sais qu’Aubel est solide. C’est une jeune équipe qui peut poser des soucis à n’importe quel adversaire. On va devoir être à notre maximum, pas moins, pas plus."Juste avant de poursuivre ce magnifique parcours en Coupe avec une nouvelle journée de championnat décalée du coup.