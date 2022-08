Faimes débute en mode mineur

Ce n'est jamais facile de commencer la saison par un derby et en plus sur son terrain. Déjà le championnat passé, les Faimois s'étaient inclinés face à Geer. Bis repetita donc. Mais selon Maxime Renson, rien d'inquiétant. « En première armure, nous avons évolué clairement en dessous de notre niveau, remarque-t-il. « De plus, nous offrons les buts à notre adversaire par manque de marquage. En seconde mi-temps, lorsque nous avons mis le pied sur le ballon, nous avons été beaucoup plus consistants. Je suis persuadé que si nous avions pu inscrire un but, la donne aurait changé. Nous savons jouer au football. Ce que prône notre coach. À nous de rectifier le tir à Elsaute. Je pense que le retour de Gauthier Simon en milieu de terrain sera bénéfique. » A.G.