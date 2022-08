Delbouille se montre déjà avec Templiers-Nandrin

Ferrières contre Templiers-Nandrin, ça aurait pu être Biersard contre Delbouille. En l’absence du dernier rempart ferrusien, l’ancien gardien hutois a attiré tous les projecteurs sur lui, et de quelle manière. « Mon match est bon mais c’est grâce au groupe aussi. Je me sens vraiment bien, c’est un noyau assez jeune et à l’écoute donc c’est agréable » explique le portier. Aussi bonne fut sa prestation, elle ne ramène néanmoins qu’un point à ses couleurs, remontées in extremis sur des actions litigieuses. « C’est frustrant car j’ai l’impression qu’on nous vole quelque chose qu’on méritait avec tout le travail depuis cinq semaines », pestait l’ancien gardien du RFC Huy. Une préparation sérieuse qui a déjà révélé certains automatismes, notamment dans le jeu long du gardien comme sur le premier but. Et si les équipes de D3 s’y étaient finalement habituées, la P2A aura, elle aussi, besoin de son temps d’adaptation. « On va essayer d’en profiter le plus longtemps possible même si un moment ils finiront par comprendre », souriait, non sans malice le gardien. Et pour les Templiers, le plus tard sera le mieux. A.D.