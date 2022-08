Cwynar: «Ne pas être notre propre adversaire»

C’est toute la beauté de l’élite provinciale où toutes les rencontres sont compliquées et indécises."J’espère que nous n’allons pas être notre propre adversaire durant la saison. Il faudra être plus efficace offensivement et plus intransigeant défensivement. À la mi-temps, nous avions été mis en garde. Mais nous n’avons pas respecté les consignes. Je pense qu’il faudra plus d’une fois mettre son bleu de travail. Les automatismes ne sont pas encore tout à fait au point. Cependant, il ne faudra pas traîner pour relever la tête. La présence de Javaux devrait à nouveau booster l’équipe pour l’aider à retrouver plus de collectif et d’homogénéité. Car les occasions nous les aurons toujours avec notre armada offensive de qualité."