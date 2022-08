Claude Aké remplace Cyriac comme T1 à Villers? «C’est complètement faux» selon Moctar Tankandia

En effet, Claude Aké rejoint le staff des Canaris. Oui, il sera l’un des entraîneurs. Mais selon Moctar Tankandia, CQ du club et proche de l’ancien Standardman et Anderlechtois, ce qui a été écrit par nos concurrents serait en réalité " des mensonges absolus (sic)". " Déjà, je ne comprends pas comment ses informations sortent. Par ailleurs,comme nous l’avons expliqué lors de l’interview et à de multiples reprises, Gohi Bi Cyriac sera notre T1 et Claude Aké sera quant à lui son adjoint. Ce n’est pas plus compliqué que cela, je ne vois pas pourquoi on changerait.S’il est absent pour le moment, ce sont pour des raisons privées."

Des sources différentes en interne

Bien que renseigné et en contact tous les jours avec l’ancien joueur pro, nous avons essayé de contacter d’autres sources en interne afin de voir les autres versions. Et là, c’est tout de suite plus compliqué… " Gohi Bi Cyriac ne veut pas être considéré comme T1 car il sera en réalité l’entraîneur/joueur,nous glisse une source anonyme. Il reste l’entraîneur mais encore une fois, la presse concurrente à votre journal raconte beaucoup de choses pour pas grand-chose comme bonne information."

Comme vous le voyez, il est très difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe réellement au sein du club. Tout ce que l’on sait vraiment, c’est que le noyau commence à s’élargir suite à de nombreux tests effectués. De là à trouver le calme nécessaire pour se reconstruire? Rien n’est moins sûr.