Amaury Docquier s'éclate à nouveau

La prestation de la nocturne à Faimes a déjà offert les prémices du renouveau bleu. Avec un Amaury très actif en milieu offensif."Je me sens très bien en dix,explique-il.J'adore aussi évoluer à côté de Vigil Bajo qui est certainement le meilleur médian relayeur de la série. Il me conseille sans cesse. Avec ses remarques judicieuses, je ne saurais que m'améliorer."

Même si l'objectif d'un milieu offensif est d'amener le danger devant, le numéro 25 n'a pas négligé son travail en récupération de balle."C'est le souhait de notre coach,poursuit l'éducateur A2 à la recherche d'un emploi.Nous tentons d'attaquer à onze et de défendre à onze. Nous devons former un collectif. Heureusement, cette saison, le préparateur physique a réalisé un gros travail avec l'effectif. Et je peux vous dire que le groupe se sent vraiment bien. C'est la grosse différence avec le championnat précédent. De plus, notre entraîneur est vraiment très professionnel. Le jeudi, à l'entraînement avant le déplacement à Faimes, nous avons pu visionner nos matchs de préparation où notre mentor n'a pas manqué de pointer les gestes ou placements à bonifier. C'est vraiment de bon augure. Je sens que le groupe retrouve la mentalité et la combativité qui étaient les siennes lorsqu'il évoluait en P2. Nous allons évidemment tenter de rester dans la colonne de gauche. Ce serait bien d'être déjà sauvé avant la trêve. Après, ce ne sera que du bonus. Mon objectif lors de cette compétition est d'inscrire au moins 15 buts et de proposer une bonne dizaine d'assists."

Incontestablement, nous sentons dans cette phalange geeroise un vent nouveau qui vient raviver la flamme.