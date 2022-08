Xhoris évite le piège sérésien

Quand on prend l’adversaire au sérieux, rien de tel que de marquer rapidement. Et ça, les gars de Michael Lebe l’avaient bien compris. " Nous avons vraiment été appliqués d’emblée. En première mi-temps il n’y avait que nous sur le terrain" se satisfaisait l’entraîneur local. Une supériorité qui ne souffre d’aucune contestation. " Le résultat est logique mais le contexte de bord de terrain est ce qu’il y a de plus regrettable aujourd’hui" regrettait Adolphe Tohoua, visiblement agacé des propos déplacés de supporters xhorisiens.