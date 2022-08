Victime d’un infarctus, Grégory Genet est sauvé par le président de son club

«Quand j’ai vu qu’il ne bougeait plus, j’ai eu très peur.»

Malheureusement, la douleur est réapparue de plus belle et le Liégeois de 39 ans s’écroule. Rapidement, Alain Ledoux, médecin et président du club de Bergilers, le prend en charge. « Il est resté près de Grégory durant une bonne vingtaine de minutes, explique Nicolas Vandevelde, l’Entraîneur du cercle orétois. Alain a été parfait car il ne s’est pas inquiété. Il a de suite pris son pouls et nous a expliqué qu’il n’y avait pas besoin d’utiliser le défibrillateur. Quand j’ai vu qu’il ne bougeait plus, j’ai eu très peur. »

«Sans lui, je ne sais pas comment les choses se seraient déroulées»

Transféré au MontLégia pour y être placé en observation, ce papa de deux enfants est déjà de retour chez lui. »La prise de sang s’est avérée positive à l’infarctus et je souffre d’une péricardite aiguë. À 39 ans, ça fait un choc, poursuit Grégory Genet qui tient à mettre en avant la réaction de son président.Sans lui, je ne sais pas comment les choses se seraient déroulées. Heureusement qu’il était présent car tout a été très rapide. »

De retour chez lui à Bierset, ce militaire dans la vie de tous les jours est évidemment contraint à un repos forcé. « Après une telle mésaventure, je vois les choses autrement. D’autant plus avec deux jeunes enfants. Ce ne sera pas évident, mais je prendrai beaucoup de repos », dit-il.

Son retour sur les terrains de football n’est pas encore d’actualité mais Grégory Genet l’assure: il reviendra quand il sera complètement rétabli.