Une entame fatale à Ouffet

Voilà un match où chaque équipe aura eu sa mi-temps. Chance pour les visiteurs, ils auront réussi à mettre à profit leur temps fort. " Après avoir raté un penalty, nous avons bien réagi pour mener à la pause. En deuxième, on a un peu manqué de métier pour gérer notre avantage" concédait Romain Paquet. Soupe à la grimace en revanche pour les locaux. " On méritait mieux mais on donne deux buts, c’est dommage quand on voit la qualité de notre préparation " pestait Manu Wilmet.