Sur les vingt joueurs présents dans le noyau de l’équipe première, huit évoluaient la saison dernière dans une division inférieure à la deuxième provinciale. Preuve qu’Amay s’est renseigné sur les bons éléments de la région et que le club ne signe désormais plus uniquement « des noms ». D’ailleurs, face à Huccorgne lors de la première journée de championnat, six d’entre eux ont foulé la pelouse. R.H.