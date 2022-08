Dernier renfort en date des Hannutois, Jérémy Javaux va retrouver le niveau provincial après des années à écumer la D2 ACFF. « J’ai compris, après deux semaines à Stockay, que ce n’était plus l’ambiance que je recherchais. J’avais déjà eu une proposition de Hannut l’année dernière et encore celle d’avant. Ce n’est pas loin de chez moi, l’ambiance est sympa et il y a un projet ambitieux. Tout était réuni pour que je vienne ici. En plus, je vais retrouver d’anciens coéquipiers, je sais que je vais prendre du plaisir. »