Segatto: «On aurait mérité un ou deux penaltys»

Gaëtan Englebert, le coach des Sang et Marine, se montrait de son côté relativement satisfait de la prestation des siens. " Dans l’ensemble, on cherchait juste à se qualifier et on l’a fait, c’est le principal à retenir. Même si nous aurions dû nous mettre à l’abri plus vite, c’est un peu dommage. Mais, globalement, je suis content car le résultat et la prestation d’ensemble sont là."