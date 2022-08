P3A: Giuseppe Perna, auteur d’un quadruplé avec Oleye

Parmi toutes les équipes promues en troisième provinciale, Oleye est probablement la plus discrète. Mais tant mieux pour les hommes de Jean-François Nossin, ce statut leur convient très bien. Victorieux 5-2 face à une surprenante équipe villersoise que tout le monde condamne peut-être trop tôt, les Hesbignons ont pu compter sur leur buteur maison : Giuseppe « Joseph » Perna. Auteur d’un quadruplé, celui qui a déjà inscrit 69 buts en une saison du côté d’Amay en quatrième provinciale prouve qu’il est aussi capable de se montrer déterminant à l’échelon supérieur. « Je ne pouvais en tout cas pas espérer mieux pour commencer mon championnat, sourit le buteur. J’ai recommencé très tard ma préparation et j’ai même disputé les matchs amicaux comme défenseur. Après je ne veux pas m’enflammer, il faut confirmer contre un plus gros calibre. »