La première allait toutefois se transformer en but via D’Agostino, opportuniste à la réception d’un coup franc dévié par Vanstechelman. La réaction de Jehay était éclatante. Volont propulsait David à droite, l’ex-Amaytois adressait un centre tendu vers Di Miceli qui crucifiait Ista."C’est typiquement un but de théorie", se félicitait Philippe Gustin, qui aurait aimé voir ses ouailles plus en réussite sur les occasions suivantes.

Ainsi, à la 40e, M. Derenne décochait un boulet de canon qu’Ista détournait superbement et le portier local de récidiver à la 55esur une reprise à bout portant de Leva. Momalle tremblait sur ses bases c’est pourquoi son coach décidait d’un triple changement à la 59e. Exit Deblaere, Rovny et Ribeaucourt, au trio Morhet-Knuts-Hotton d’apporter des solutions. Aussitôt dit aussitôt fait. Dans les secondes qui suivaient, une interception de Hotton amorçait une reconversion rapide qui amenait Surkijn à sortir de son but et voyait D’Agostino, à la réception d’un premier essai contré, lober magistralement le portier visiteur.

Jehay ne baissait pas les bras et un front de Bodart s’écrasait sur la transversale mais c’est Momalle qui avait le dernier mot via le revenant Morhet à la réception d’un centre de Doverin. Momalle venait de réussir son entrée dans ce championnat.

Arbitre : M. Corbay assisté de MM. Baudon et Torrebore.

Cartes jaunes : Ribeaucourt, Doverin, Derenne M.

Buts : D’Agostino (1-0, 21e), Di Miceli (1-1, 30e), D'Agostino (2-1, 60e), Morhet (3-1, 88e).

MOMALLE : Ista, Mazzara, Pohl, Rovny T. (59eHotton), Ribeaucourt (59eMorhet), Babitz, Deblaere (59e Knuts), D’Agostino, Vanstechelman (82eStreel), Doverin, Mathelot.

JEHAY : Surkijn, Melin, Derenne G. (77eDestexhe), Pizzinato, Leva (71eDerwa), Di Miceli, Derenne M., Cortellini (86eLokola), David (71eBilali), Volont, Bodart.