En déplacement chez le dernier vainqueur du tour final, la tâche s’annonçait compliquée pour les hommes de Patrick Bonomi. Et pourtant, ils ont parfaitement géré la rencontre. " On a fait une grosse prestation. Le banc a fait du bien, tout le monde s’est senti concerné." En face, Philippe Florkin reconnaissait la supériorité adverse. " La défaite est logique, on a joué une très belle équipe."