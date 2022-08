La défense des Templiers n’a pas tenu le choc

Mais ce ne fut pas le cas avec, d’entrée, une défense ne répondant pas présente. Dix-huit points encaissés dans le premier quart, plus les cinq points d’avance, les locaux pouvaient faire la course en tête, ce qui est toujours positif pour le moral (23-15).

Même scénario dans le deuxième quart avec des débats équilibrés mais une avance locale restant identique. Même si Berger, Ewbank et Szabo alimentaient le marquoir, il était impossible de stopper des locaux virant en tête.

Avec cinq points de Swolfs et une défense réussissant à enchaîner les stops, Haneffe allait bien reprendre et fondre sur son adversaire. Malheureusement, la bombe de Henrard pour finir le quart ne suffisait pas. Le retour ne se traduisait finalement qu’à maintenir l’écart juste avant un dernier quart qu’il fallait négocier parfaitement pour avoir une chance. Si Szabo et ses coéquipiers trouvaient la bonne carburation pour claquer 23 points, défensivement, il était impossible de prendre le pas sur des locaux gardant aussi le cap.

Une défaite qui ne doit donc pas stopper le travail d’un groupe qui aura un énorme week-end en perspective avec deux rencontres la semaine prochaine pour fêter le retour à la maison.

QT : 18-15, 17-16 (40-31), 13-14 (53-45), 21-23.

HANEFFE : Berger 11, Swolfs 6, Palazy 12, Dessart 0, Stassen 5, Ewbank 10, Henrard 6, Kerkhofs 6, Szabo 12.