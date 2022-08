La belle surprise à Huy B

Un promu qui tient en échec un ténor, c’est la belle histoire du week-end en P2A. " C’est vraiment une belle performance face à une grosse cylindrée, se réjouissait Manu Gorissen.À 0-2, ils nous faisaient courir mais notre réduction du score juste avant la mi-temps nous relance." Évidemment, en face, on savait que l’opération était mauvaise. " Nous sommes tombés nous-mêmes dans le piège. Quand on mène 0-2, on ne peut pas offrir la possibilité de revenir à l’adversaire" martelait, non sans amertume, Bernard Wegria.