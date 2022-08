«J’aurais pu manger ma parole mais pas moi, non»

Il suffit de le voir dans le groupe fizois : Kevin Sbaa en est déjà un leader. Sur le terrain aussi, l’ancien défenseur de Marloie en impose. Fize a tapé dans le mille en allant le chercher, celui-là. « Oui, je sais pourquoi je suis venu, dit celui que le groupe surnomme « La Batte ». Je suis venu pour être un leader dans le noyau. Et je vais tout faire pour le devenir. J’aurais pu manger ma parole après que mes potes namurois ne m’accompagnent pas finalement au club. Mais dans ma famille, on n’est pas comme ça même si j’ai eu pas mal de sollicitations de nationale pour y rejouer. Le titre ? Je ne vais pas le crier trop fort mais, oui, cela doit être un objectif. On a un bon groupe et on est bien ensemble. Puis, sur le terrain, on est costaud, je trouve… »