Haneffe répond déjà présent

En se rendant au CFB Fleurus, Haneffe ne se présentait pas dans les meilleures conditions. Avec le coach Carton en vacances, c’est Sabine Herben qui a assuré l’intérim. « Bievelez n’était pas en ordre de certificat médical alors que M.Wera et Humblet étaient en vacances. On a aussi perdu très rapidement Rihon, touchée au genou, et dont on attend des nouvelles. Malgré tout cela, les filles ont montré de très belles choses pour un premier match. Pas encore rodées, elles ont proposé de belles combinaisons avec une très bonne mentalité », soulignait la coach de la P1 en regardant le 48-63 final.