Ganshoren met fin au parcours de Waremme

Répétition avant l’heure pour Waremme et Ganshoren qui se rencontraient ce dimanche dans le cadre de la Coupe de Belgique alors qu’ils s’affronteront à nouveau dans quinze jours lors de l’entame du championnat. Les deux équipes commencent les débats de manière sérieuse et offensive. Après une tête à côté du cadre de Devillé, c’est au tour de Boseko de récupérer le cuir au coin du petit rectangle. Mais Suederick a parfaitement réduit l’angle. Peu après la demi-heure de jeu, Otu profite d’un contre dans la surface pour se jeter et pousser le cuir au fond des filets (0-1). Les Stadistes accusent le coup, mais réagissent directement. Un tir enroulé de Bourard oblige Suederick à la détente, tandis qu’une tête d’Angiulli percute le haut de la transversale. Quant à Boseko, bien servi par Julin, il place sa tête juste à côté de l’objectif.