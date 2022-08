Bilan mitigé pour l’Union Huy

Mais avec le premier panier officiel de la saison rentré à trois points par Njuumegni, les Unionistes n’allaient pas se laisser faire. Malgré un déficit de taille criant, le groupe de Steve Jovenau rendait la pareille pour vivre un premier quart équilibré. Bennardo confirmant ses attitudes, le marquoir avançait régulièrement mais, logiquement, la défense explosait avant la pause face aux physiques adverses.

46-33 à la pause, le second acte allait-il reprendre positivement ou pas? Et bien, contre toute attente, ce sont les Hutois qui allaient ensuite dicter leur loi. " C’est le gros enseignement positif de la rencontre. On a vu de nettes améliorations dans le comportement des joueurs.Plus à l’écoute, ils ont su s’adapter et progresser", soulignait un coach voyant le plan mis en place à la pause fonctionner. Au sortir des vestiaires, Huy n’encaissait plus rien. Dans le sillage du capitaine Danze puis de Royen, les Mosans refaisaient surface avec un 5-19 de la plus belle des factures.

Malheureusement, malgré les efforts de Chinet, la fatigue se faisait ressentir et cette première rencontre de coupe se terminait finalement par une défaite de quatorze unités. " Honnêtement, face à une équipe mettant autant de pression, je m’attendais à pire. Maintenant, on a eu de mauvais passages ce qui est dommage mais on va retenir les réactions collectives, l’envie et l’implication des jeunes ainsi que la progression", se satisfaisait Steve Jovenau.

QT: 16-19, 25-14 (46-33), 5-19 (51-52), 25-10.

HUY: Puddu 3, Bennardo 10, Chinet 8, Danze 10, Royen 10, Njuumegni 13, Maah 4, De Neve 4.