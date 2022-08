En face, David Nicolay reconnaissait être tombé face à une belle formation même si son équipe méritait mieux selon lui. " Thisnes est à la hauteur de sa réputation. Cette équipe dégage une sérénité et une justesse incroyable. Rien que le banc est extraordinaire. On a essayé de les maîtriser tactiquement. On aurait même pu mener en première mi-temps. "

Arbitre: François Tibo

Cartes jaunes : Nicolay, Leclere, Masset.

Buts: Parthoens (0-1, 38e; 0-2, 40e et 0-3, 63e), Ancia (1-3, 90e).

STOCKAY B: Masset, Martelli (61eSmets), Brackelaire, Lambotte, Duchesne, Perez Perez, D’Antuono (79eVangaethoven), Nicolay, Leclere, Grenson (61eAzdoufal), Ngole (84eAncia).

THISNES: Daniel, De Vierman, Belme, Guillen (60eLandrain), Parthoens (67eGhafghaf), Adam (70eSasso), Vanderveck, Verlaine, Heptia (65eRosmeulen), B.Petit, Vandenberg.