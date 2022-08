Oreye B commence son championnat comme il l’a terminé, de la plus mauvaise des manières…"On offre les quatre premiers buts aux Flémallois, peste Jordan Horten, nouveau T1 orétois.Mon équipe n’a simplement pas envie de faire mieux. Je ne critiquerai pas le travail du précédent coach, mais mes joueurs manquent considérablement de physique et il y a du travail"

Limont B 7 - Engis B 3

Pour ses premiers pas en seniors, Engis B s’est trébuché, mais apprend à marcher."Limont mérite amplement sa victoire et on n’aurait pas su rivaliser avec eux en l’état", remarque Ghislain Deltour, entraîneur des néo-engissois.

"On les a bien cadenassés, résume Frédéric Saint-Rémy. Mais il y avait la possibilité de faire plus."

Buts : Marlière (1-0 et 4-1,10e et 53e), Niyonkuru (1-1, 14e), Bertand (2-1, 32e), Arcadipane (3-1 et 5-1, 44e et 55e), Moulin (5-2, 76e), Jalet (6-2, 80e) (pen.), Thonnard (7-2, 81e) et Cherpion (7-3, 83e)

Thier-à-Liège 2 - Momalle B 8

"On a joué trente dernières minutes de folie en inscrivant cinq goals", sourit Greg Sciuglara, l’entraîneur des Momallois.

Buts :Bongard (0-1, 2e), Sciualara (1-2, 34e), Gantois (1-3, 36e), Schoonbroed (2-4 et 2-7, 66e et 85e), Jauret (2-5 et 2-6, 75e et 82e), Sidari (2-8, 88e).