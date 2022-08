Si d’aucuns en doutaient encore, les Faimois sont prêts. "On a livré une toute grosse prestation,savoure André Brugmans . Avec un tel banc, c’est également plus facile pour faire tourner."Dans le camp d’en face, Sébastien Wauthier reconnaissait la supériorité des Étoilés."Après 20 bonnes minutes, on a baissé les bras, peste le coach hannutois. Bravo à Faimes qui sera le grand favori pour le titre."

Buts:Halleux (1-0, 17e), Libens (2-0, 20e, 3-0, 45e, 4-0, 48e et 5-0, 60e), Sacre (6-0, 75e), Jacques (7-0, 76e et 8-0, 85e), Sacre (9-0, 86e).

Wasseiges 0 - Vaux-Borset 6

Victoire sans forcer pour les Valborsetins."Après la pause, on a levé le pied, confie Frédéric Bellucci.Avec la chaleur, mes gars ont bien géré en deuxième mi-temps."La messe était déjà dite après 15 minutes."Je suis déçu de la mentalité affichée par de mes gars en première période,dit Jonathan Huens. En deuxième mi-temps, on a fait jeu égal avec notre adversaire."

Buts: Hart (0-1, 6e), Tshoz (0-2, 11e), Sluse (0-3, 15e), Heer (0-4, 41e), Morales (0-5, 43e), Spano (0-6, 89e)

Geer B 2 - Lensois B 1

Les Geerois démarrent la saison de la meilleure des manières. " On aurait dû tuer le match beaucoup plus tôt,note Arnaud Danon.On devait prendre les trois points et c’est le plus important."Dans le chef des vaincus, on relativise."C’est une défaite constructive car ce fut un bon match, glisse Michael Tombal.Au vu des occasions de Geer, le score est logique. Je suis tout de même satisfait de ce que j’ai vu."

Buts: Bekaert (1-0, 40e), Rihon (2-0, 70e), Renard (2-1, 85e).

Fize B 1 - Couthuin B 1

Sur le terrain de Villers, Fize B a joué avec son bonheur."Nous avons plusieurs grosses occasions et on avait toutes les cartes en main pour l’emporter. Malheureusement, on n’a pas su tuer le match", peste Raphael Mathieu. Son de cloche quelque peu différent à Couthuin B. "Le résultat est logique et la fin de match était équilibrée. Bravo à mes joueurs", explique Geoffrey Verlaine.

Buts:Mihesso (1-0, 60e), Frisque (1-1, 80e).

Strée B 1 - Jehay B 7

La deuxième équipe de Jehay n’a pas fait dans le détail sur la pelouse de Strée."On a sorti un gros match, explique Sébastien Pacolet.Nous sommes en confiance depuis quelques semaines et j’étais persuadé qu’on allait gagner." Côté Stratois, on fait évidemment la soupe à la grimace."L’équipe n’est pas encore prête, constate Guy Ekwalla. Maintenant, cela ne m’inquiète pas car des joueurs vont revenir."

Buts:Lambert (0-1, 10e), Petitpre (0-2, 15e), T. Pacolet (0-3, 24e et 0-4, 32e), Yurtsever (0-5, 65e), R. Nardese (0-6, 71e), Cornet (0-7, Cornet), Dock (1-7, 89e).

Haneffe 3 - Marchin B 0

"Sur un terrain catastrophique, notre victoire est logique.Même si les buts sont arrivés en fin de match, on a dominé de la première à la dernière minute, note Alain Jeanfils. "Je trouve que le score est sévère car Haneffe n’était pas supérieur à Marchin", commente Didier Baillet.

Buts: N. Radic (1-0, 20e), Laruelle (2-0, 85e), Pirotte (3-0, 89e).

Engis 4 - Limont 3

Mené 3-0 à la pause, Limont est passé à deux doigts de prendre un point."On donne quatre goals à l’adversaire, c’est frustrant", déplore David Jeunehomme."Ce fut une superbe rencontre, note Olivier Noel.Je n’aurais pas pu rêver mieux pour débuter la saison."

Buts: De Winne (1-0, 8e), Wlodarczyk (2-0, 14e), De Winne (3-0, 31e), Demoulling (3-1, 48e), Wlodarczyk (4-1, 56e), Demoulling (4-2, 79e), Solinas (4-3, 81e).