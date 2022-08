Face à une jeune équipe xhorisienne, Hamoir B aurait dû marquer ce petit but qui aurait pu les faire revenir de ce derby avec les trois points."C’est un score logique, note Michaël Jourdan. J’aurais aimé ce 2-3 et on avait les possibilités."

Il est à noter la carte rouge reçue par Lognoul en fin de rencontre."Ce sont deux jaunes distribuées après la 60e, explique le T1 des Bleu.À la place de l’arbitre, je les donne également."

Buts :Hames (1-0, 26e), Fléron (1-1, 33e), Ducet (2-1, 61e) et Dethier (2-2, 91e).

Templiers-N B 3 - Anthisnes 0

"On est tombé sur plus fort, admet Patrick Gaspard.On était passif. On a manqué de volonté...Même avec un score de 6-0, on ne peut malheureusement rien dire car ils ont su nous faire mal. C’est une belle équipe de Nandrin à qui on a fait face. Cette défaite peut remettre en place les idées de certains de mes joueurs."Du côté nandrinois, le groupe n’a qu’une seule phrase à ajouter : "Templiers B a tout simplement battu Templiers C (rires)."

Grâce à une pluie de buts en seconde période, les Templiers prouvent qu’ils ne comptent pas s’éterniser au sein de cette quatrième provinciale.

Buts :Philippart De Foy (1-0 et 3-0, 50e et 58e) et Sauvage (2-0, 53e),

Seraing Atlh. 4 - Clavier B 1

"On encaisse quatre buts de la même manière, souffle Sébastien Collard, T1 caviérois.C’est le style de la P4, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes."Hormis ces faits de match, les Bordeaux ont manqué de réalisme face aux cages adverses, mais ne manqueront pas d’apprendre de leurs erreurs pour engranger le maximum de points.

But :Closset (1-2, 43e).

Fraiture Sp. B 1 - Ocquier 2

Menés pourtant 0-1 les Ocquiérois ont eu l’orgueil nécessaire pour montrer qu’ils avaient le caractère d’une équipe qui en veut."Il y a du positif, souligne André Gaziaux, entraîneur des Jaune et Noir.On avait de l’envie, mais il y a encore du travail."Cependant, Fraiture Sp. B ne s’est guère procuré beaucoup d’occasions."Ils n’ont été dangereux qu’une seule fois et ça s’est terminé par un but, complète le T1 ocquiérois. On fut solide."

Buts :Albanese (1-0, 34e), Duchesne (1-1, 44e) et Tilkin (1-2, 50e).