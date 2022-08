Prmeière démonstration de Comblain en Coupe de Belgique

Car, après 3 minutes, les choses semblaient déjà dites. Alors que Matisse ouvrait le score, Malempré volait des balles et le marquoir filait à 7-0. Geel ne savait déjà plus où donner la tête et ne rentrait pas un tir. À l’inverse, malgré quelques pertes de balle, les locaux allaient encore accélérer. Après seulement 5 minutes, tout le 5 de base pouvait déjà aller se reposer alors que la "second unit" prenait le relais avec, notamment, la montée au jeu de François L’hoest.

De quoi maintenir une intensité défensive impressionnante, l’ancien joueur de D1 gobant directement tous les rebonds. Dans la foulée, la balle voyageait et c’est Princen qui en profitait pour rentrer 3 bombes pour déjà passer la barre des 20 points d’avance. Avant la fin du premier quart, de Liamchine recevait aussi quelques minutes de temps de jeu et tout roulait. Les premiers points (un lancer puis un panier) de L’hoest puis de Darmont, les locaux jouaient juste. Roland enchaînant les paniers alors que Matisse (omniprésent) claquait un dunk, le marquoir filait à 55-23 à la pause.

On était reparti sur les mêmes scores NBA que l’an dernier. Reste qu’en seconde période, la dynamique de la rencontre changeait un peu. Les locaux se faisaient moins dominateurs, Geel avait une bonne réaction d’orgueil et un peu de réussite. Les débats étaient alors plus équilibrés, l’écart restant stable. Mais, il faut aussi souligner que les locaux ont volontairement ralenti le tempo pour travailler leurs systèmes, trouver d’autres options après plus de travail, ce qui prend du temps. Cela permettait notamment à Collard d’avoir de belles options pour fixer les chiffres à 73-40 à la 30e.

Dans le 2e quart, deux bombes de Princen sonnaient la charge d’un groupe pas rassasié voulant finir en force. La connexion L’hoest – Hounhanou se mettait en place, Rondoz prenait les rebonds et l’incontournable Matisse finissait par un nouveau dunk et le panier pour passer la balle symbolique des 100 points. Comblain a donc réussi son entrée en matière, même si de nombreux points restent à améliorer mais, avec un tel score… le message est clair.

À confirmer la semaine prochaine lors du match retour… qui ne sera sans doute pas aussi simple.

QT : 31-12, 24-11 (55-23), 18-17 (73-40), 30-7.

COMBLAIN : Roland 11, Goémé 6, Collard 7, Princen 20, Rondoz 6, de Liamchine 0, Darmont 3, Matisse 29, L’hoest 8, Malempré 7, Hounhanou 2.