P2A: Mené 0-2, Ferrières sauve un point in extremis

Après une entame de match assez intense, c’est les Templiers qui vont trouver la brèche. Sur une action qu’on reverra sans doute beaucoup cette année. Delbouille fait parler sa puissance et atteint la surface adverse sur son dégagement, Henry contrôle avant d’être arrêté fautivement. Morsat se charge de la conversion pour placer les siens aux commandes. Les Ferrusiens qui se cherchent encore un peu sont cueillis à froid. Pourtant c’est bien eux qui dominent les débats sans pour autant parvenir à se montrer dangereux. Les envois respectifs de Rasquin et Ben-Saida manquent de puissance et de précision. De leur côté, les Nandrinois, pas aidés par la sortie sur blessure de Morsat, peinent à ressortir.

Après la pause, les visiteurs vont perdre un autre cadre, sur exclusion cette fois. Déjà jauni, Cloes intervient sèchement sur un Bourard qui n’en demandait pas tant et voit son adversaire prendre la direction des vestiaires. À dix, on voit mal Goffin et consorts capables de tenir. C’était sans compter sur un Delbouille des grands soirs qui va multiplier les parades et dégagements salvateurs. Mieux encore, les Templiers vont profiter de l’impatience des locaux pour s’engouffrer dans les brèches. Si la frappe de Depouhon se dérobe du cadre, celle du remuant Saglam trouve les filets. À deux doigts de sombrer dans la frustration, les locaux vont finalement trouver les ressources nécessaires pour recoller. Bourard converti d’abord un coup-franc généreusement accordé avant que Ben-Saida ne rétablisse la parité dans les derniers instants. Ferrières s’en sort bien tandis que Templiers peut nourrir des regrets de ne pas avoir su achever la bête ferrusienne quand elle était au sol.

Arbitre:Jean-François Mancini

Cartes jaunes:Minne, Bouchibti, Toussaint, Delbouille, Dizier, Moreau, Depouhon, Bourard, Wilkin.

Carte rouge:Cloes (2e jaune, 49e).

Buts:Morsat (0-1 sur pen, 8 e), Saglam (0-2, 75 e), Bourard (1-2, 87 e), Ben-Saida (2-2, 90 e + 1.

FERRIÈRES:Halin, Saccio. A, Rafiki, Toussaint (76 e Jurdan), Bourard, Rasquin, Ben-Saida, Wilkin, Diouf, Saccio. G (65 e Bouchibti), Delvenne (58 e Arabi).

TEMPLIERS-N:Delbouille, Luymoeyen, Moreau, Demoulin (83e Minne), Goffin, Morsat (25e Saglam), Cloes, Gillard, Dizier, Henry, Depouhon (90e +1, Degbomont).