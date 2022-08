Au vu de l’entame de match, les deux groupes en avaient bien conscience. C’est néanmoins les locaux qui vont ouvrir le score via Santoro et ainsi pousser à sortir les Jaunes de leur boîte. Un pressing et une intensité que les gars d’Éric Heine ne vont pas avoir trop de mal à mettre en place. Au gré des minutes, les visiteurs semblent prendre le dessus, du moins physiquement. Une force qui va malheureusement sombrer dans l’excès, revanchard après un solide duel perdu, Alexandre Willems intervient fautivement sur son adversaire. Si le contact semble léger, l’intention paraissait, elle, plus prononcée. On vient sans doute de vivre le tournant de match.

Après le repos, les Amaytois font tourner des Huccorgnois qui se fatiguent et doivent multiplier leurs efforts pour parvenir à se retrouver aux abords de la surface adverse. Bien souvent, la fatigue a raison d’eux. Dhaeze, pourtant loin d’être maladroit, a plusieurs fois l’égalisation au bout du pied. Il n’en sera finalement rien, Barankiewicz va enfin tuer le match pour des locaux qui avaient eux aussi galvaudé. " Nous avons réalisé un match intelligent avec une solide prestation d’équipe" appuie Grégory Dufer. En face la déception était de mise. " Je suis très déçu car même si ce n’est que le premier, ce match était très important" soufflait Éric Heine. Reste à espérer pour ses couleurs que l’écart avec son adversaire ne soit pas inférieur à trois points en fin de saison.

Arbitre:Sebastien Henikenne

Cartes jaunes: Dethier, Riga, Beduin, Mazloum, Banza.

Carte rouge:Al. Willems (directe, 45e).

Buts:Santoro (1-0, 14e), Barankiewicz (2-0, 90e+3)

AMAY:Lallemand, Riga, Trubia (65e Feret), Diakite, Essafi, Koussantas, Barankiewicz. S (65e Sprimont), Murgia (81e Dethier), Santoro (85e Paulo Da Silva), Boutachdat, Barankiewicz.N.

HUCCORGNE: Couscheir, Faniel (59e Aspiotis), Beduin, Banza, Pluymers, Spronck, Willems. Al, Dhaeze, Vreven (52e Morana), Mazloum (78e Oloa Afana), Willems. An (84e Sauvage).