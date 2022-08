P1: Wanze/Bas-Oha commence sa saison sur les chapeaux de roues

Malgré une température éprouvante, les joueurs des deux équipes ne se sont pas ménagés. Durant la première période, les échanges ont été équilibrés. Goosse a obtenu deux opportunités de but ainsi que Neerdael qui aurait déjà pu déflorer le score mais c’est néanmoins Henrotte qui, à deux reprises, a effectué les arrêts les plus compliqués chaque fois devant le remuant Ettitchi.

Le début de seconde période a été fatidique aux Métallos. On rejouait depuis peu quand un long ballon au second poteau a été intelligemment remisé par Rasquin à Neerdael et le sérial buteur a encore augmenté son capital buts. Quelques minutes plus tard, un beau débordement de Honay suivi d’un centre ajusté a permis à Goosse, totalement esseulé, de doubler la mise. C’est dire que, par une chaleur pareille, les carottes étaient cuites. Ougrée a alors logiquement tenté d’atténuer le score mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Alors que Henrotte, pourtant sans doute blessé au doigt, avait effectué un nouveau bel arrêt sur un envoi de El Ghoulbzouri, son vis-à-vis ne pouvait rien sur des frappes de Goosse, encore lui, puis de Hubeaux et le score prenait des proportions excessives..

Arbitre:Nicolas Joskin

Cartes jaunes: Rasquin, Scerra, Moureaux, Beltrame, Masselin, Denorme, Tellatin, Mercenier

Buts:Neerdael (1-0, 50e), Goosse (2-0, 63e puis 3-0, 80e), Hubeaux (4-0, 86e)

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Mercenier, Pessotto, Gilson (80e Adam), Denorme, Rasquin (75e Hubeaux), Goosse, Bisconti (82e Moulin), Neerdael

OUGREE:Botterman, Scerra, Tellatin, Da Silva, Natif, Masselin, Barry (65e Garufo), El Ghoulbzouri, Beltrame, Lubulu (65e Delville), Ettitchi