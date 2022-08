Mais pas de panique, les locaux possèdent suffisamment d'armes pour rivaliser face aux meilleures écuries de cette série.

La partie débutait sur un mode mineur. Logique vu la température suffocante. Hannut, plus technique, semblait prendre l'ascendant offensivement par contre défensivement, il se trouvait un peu trop loin de ses adversaires. Un mauvais dégagement de Drèze rencontrait le pied de Schroeder. Il fallait une excellente détente de Racz pour empêcher l'ouverture du score. Sur le contre, Cossalter rencontrait le montant suite à une passe de Formica. Aucune formation ne prenait réellement le jeu à son compte.

En seconde armure, les Vert et Blanc reprenaient en fanfare. Un coup franc excentré de Auchan sur la gauche à la limite du rectangle permettait à Pasteels de trouver la lucarne (1-0). Dans la foulée, N.Henrot rencontrait lui aussi le montant. En contres, Hayden et Dreezen gardaient Racz au taquet. La partie n'était donc pas jouée. Pourtant, un bon service de N.Henrot isolait Cossalter sur la droite. La sortie de Debante était impeccable. Sur la riposte, Mazouze de la droite envoyait une longue transversale que Haydan au second poteau fructifiait de la tête (1-1). Dans le dernier quart d'heure, Cossalter offrait un caviar à N.Henrot. Malheureusement, trop en dilettante, l'avant loupait le coup de massue. À l’inverse, à quelques encablures du terme, Haydan, très actif, servait la balle de match à Angislan (1-2). Les Hesbignons venaient de commencer leur apprentissage de l'élite.

Arbitre: Dylan Henrot.

Cartes jaunes: Ouchan, Pasteels, S.Henrot; Namotte, Cherif, Tudisco, Angislan.

Buts: Pasteels (1-0, 47e), Haydan (1-1, 67e), Angislan (1-2, 87e).

HANNUT: Racz, N.Henrot (81e Rossetti), Adrovic, Ouchan, Cossalter, Cwynar, Formica, Pasteels, Drèze, S.Henrot, Pere (61e Geuns).

UCE LIEGE: Debante, Dabeye, Rentmeister, Petit, Haydan, Schroeder (76e Bémelmans), Henquet, Dreezen (76 Angislan), Mazouze, Namotte (51e Tudisco), Cherif.