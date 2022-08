Natation - Euro 2022: Qualification pour la finale du 1500 mètres et record national pour Alisée Pisane

"M on objectif lors de cet Euro? Essayer de passer en dessous des 16:30 sur le 1500 mètres et battre le record de Belgique de la distance. " Au moment de préfacer cet Euro, Alisée Pisane n’avait pas tourné autour du pot. Et ce dimanche matin, elle a joint les actes en la parole en bouclant sa série dans un temps de 16:26.20. Soit une claque de près de huit secondes à son ancien meilleur chrono personnel… et un nouveau record national, qui était jusqu’alors détenu par Eva Bonnet depuis 2016 avec un chrono de 16:29.28.