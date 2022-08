Geer, affûté, dicte sa loi à Faimes

Rapidement, les Bleus affichaient de bonnes intentions et se portaient à l’offensive. Contrairement aux Verts qui piétinaient et semblaient se chercher. De la droite, Docquier tentait une frappe que Houart négociait à bon escient. Même si le dernier rempart s’était retourné un doigt à l’entraînement de jeudi, il paraissait en pleine possession de ses moyens. Ses équipiers profitaient de quelques contres pour mettre le nez à la fenêtre. Marino décochait un envoi qui filait au-dessus du but. Même si Geer avait le monopole du cuir, il ne parvenait pas à trouver l’ouverture."Vous faites la touche de trop",remarquait Nicolas Henquinet, le coach."Donnez le ballon plus vite."Sur une des rares opportunités locales, M. Renson centrait au cordeau de la gauche. Hauteclair, à la réception, ne cadrait pas. Plus l’on avançait dans ce premier acte, plus la tension montait. Les accrochages se multipliaient. L’arbitre, Marcel Fickers tardait de mettre la main à la poche. Ce qui énervait davantage les protagonistes. Toutefois, sur un raid sur la gauche dont il a le secret, Henquet servait une passe en retrait impeccable que Messina, esseulé dans le rectangle, poussait dans le but (0-1). Ce transfuge de Wanze/Bas-Oha était ainsi le premier buteur de l’élite provinciale. Sur un corner du même Henquet, Georges de la tête ratait le KO juste avant la pause.

Après des citrons amers, les visités remontaient sur le terrain avec plus d’envie. Cependant sur un corner de la gauche de Henquet, Docquier, au second poteau, remettait dans l’axe du but à Vigil Bajo qui n’avait plus qu’à doubler la mise (0-2).

Dans la foulée, de la droite, Venner distillait un magnifique centre que Duvivier, à la reprise, loupait totalement. Dommage, les locaux pouvaient réduire la marque. Bien que dans la dernière ligne droite, ils donnaient le meilleur d’eux-mêmes avec des centres qui filaient devant le but ou étaient interceptés par l’excellent Aerts. À noter qu’Antonin Kuhne a décidé de quitter Geer vu qu’il n’était pas sûr d’être le gardien numéro 1. Quoi qu’il en soit, Geer tenait son premier succès. Faimes, lui, avait encore un peu de travail.

Arbitre: Marcel Fickers.

Cartes jaunes: M. Renson, Venner; Bouhriss, Grodent.

Buts: Messina (0-1, 42e), Vigil Bajo (0-2, 52e).

FAIMES: Houart, M. Renson, Vinchent (67e Kosso), Petitpré, Duvivier (57e Grommen), Genette, Hauteclair (57e Mailleux), Venner (84e Jacques), B. Renson, Marino, Diomande.

GEER: Aerts, Georges, Bouhriss, Vigil Bajo, Henquet (65e Fadda), Grosdent, Messina (77e Mulowa), Vandebosch, Docquier (89e Bekaert), Delvaux, Cokgezen (84e Litran).